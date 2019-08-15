米鉱工業生産：７月は製造業が予想より落ち込む－前月は上方修正

米鉱工業生産：７月は製造業が予想より落ち込む－前月は上方修正Reade Pickert
７月の米鉱工業生産指数（製造業、鉱業、公益事業の生産を対象、季節調整値）のうち、製造業生産は低下した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が15日発表した。前月の伸び率は上方修正されて今年最大となったが、世界的に低調な需要と米中貿易戦争を背景に製造業が勢いを得るのが困難な状況が示唆された。
|キーポイント
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- 製造業生産のマイナスは今年に入って５回目。米中貿易戦争と世界的な需要不振という逆風に長期間さらされている中で、製造業セクターが脆弱（ぜいじゃく）になっていることを示唆
- 一方、ニューヨーク連銀とフィラデルフィア連銀が同日それぞれ発表した製造業景況指数は、いずれも市場予想を上回った
- ７月の鉱工業生産統計で、製造業生産は機械や加工金属、電子機器、プラスチック、繊維など広範囲で落ち込んだ
詳細
- 鉱工業設備稼働率は77.5％と、2017年10月以来の低水準。前月は77.8％
- 公益事業の生産は3.1％上昇。前月は3.3％低下。鉱業の生産は1.8％低下。石油・ガス田の掘削が3.3％のマイナスとなった
- 消費財の生産は0.2％上昇。前月は0.4％上昇していた。設備投資の伸びが鈍化する中、企業設備の生産は0.4％低下した
- 統計の詳細は表をご覧ください
原題：Output at U.S. Factories Falls After Biggest Gain This Year (1)（抜粋）
U.S. July Industrial Production Fell 0.2%; Est. +0.1%（抜粋）
(詳細を追加して更新します.)