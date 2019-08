米鉱工業生産：７月は製造業が予想より落ち込む－前月は上方修正

7月の米鉱工業生産指数(製造業、鉱業、公益事業の生産を対象、季節調整値)のうち、製造業生産は低下した。米連邦準備制度理事会(FRB)が15日発表した。前月の伸び率は上方修正されて今年最大となったが、世界的に低調な需要と米中貿易戦争を背景に製造業が勢いを得るのが困難な状況が示唆された。

キーポイント 製造業の生産は前月比0.4%低下 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は0.3%低下 6月は0.6%上昇に修正された(速報値0.4%上昇)

全体の鉱工業生産は前月比0.2%低下 市場予想は0.1%上昇 6月は0.2%上昇に上方修正(速報値は前月比変わらず) ハリケーン「バリー」の影響でメキシコ湾での原油生産が一時的に減少したことを反映



米鉱工業生産指数 FRB

鉱工業設備稼働率は77.5%と、2017年10月以来の低水準。前月は77.8%

公益事業の生産は3.1%上昇。前月は3.3%低下。鉱業の生産は1.8%低下。石油・ガス田の掘削が3.3%のマイナスとなった

消費財の生産は0.2%上昇。前月は0.4%上昇していた。設備投資の伸びが鈍化する中、企業設備の生産は0.4%低下した

原題: Output at U.S. Factories Falls After Biggest Gain This Year (1)(抜粋)

U.S. July Industrial Production Fell 0.2%; Est. +0.1%(抜粋)