米鉱工業生産：７月は製造業が予想より落ち込む－前月は上方修正

製造業の生産は前月比0.4％低下 ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は0.3％低下 ６月は0.6％上昇に修正された（速報値0.4％上昇）

全体の鉱工業生産は前月比0.2％低下 市場予想は0.1％上昇 ６月は0.2％上昇に上方修正（速報値は前月比変わらず） ハリケーン「バリー」の影響でメキシコ湾での原油生産が一時的に減少したことを反映

