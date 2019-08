欧州中央銀行(ECB)は9月の次回政策委員会会合で「インパクトがあり、重要な意味を持つ」景気刺激策を打ち出す必要があると、政策委員会メンバーのレーン・フィンランド中銀総裁が米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)に語った。

レーン氏はWSJとのインタビューで新たな景気刺激策について、市場の期待を下回るよりも上回る方がECBにとって良いとも述べた。この発言でユーロは1.11ドルを割り込み、1週間ぶりの安値を更新。ドイツ国債利回りは低下した。

