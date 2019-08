ウォルマートが予想上回る好決算－通期見通し引き上げ、株価上昇

米小売り最大手のウォルマートは好調な5-7月(第2四半期)決算と通期業績見通しの引き上げを発表した。他の米小売企業にとっては、追随がいっそう難しくなった形。トランプ政権が仕掛ける貿易戦争について、ブレット・ビッグス最高財務責任者(CFO)はインタビューで、今のところ消費者の需要に関税は影響していないと述べた。

ウォルマートの株価は寄り付き前の時間外取引で、一時6%を超える上げとなっている。

米既存店売上高は燃料を除外したベースで前年同期から2.8%増加し、アナリストの予想を上回った。顧客1人当たりの売上高増加が主に寄与した。

ビッグスCFOによると、中国製品に対する関税はウォルマート顧客の需要に今のところ響いてはいないが、9月と12月に米政権が発動する次回の追加関税では幅広い商品に影響が及ぶ見通し。同社ではスケールメリットを生かし、値上げを最小限に抑えるとともに食品など一部分野では価格を引き下げたという。

通期の米既存店売上高については、従来予想の前年比2.5%-3%増の上限付近を見込む。1株利益はこれまで1桁台前半の減少を見込んでいたが、微増または微減へと上方修正した。

