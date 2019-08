アリババ、４－６月売上高は予想上限を上回る－コアラ買収交渉と報道

中国最大の電子商取引運営会社、 アリババ・グループ・ホールディングが発表した4-6月(第1四半期)決算によると、売上高はアナリスト予想の上限を上回った。利用客に合わせた個別の商品案内や6月の大型セールが奏功した。

4-6月期売上高は前年同月比42%増の1149億元(約1兆7300億円)。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想平均は1116億元だった。調整後の1株当たり利益は12.55元と、アナリスト予想平均の10.3元を上回った。

中国では景気が減速しているものの、国内中心のアリババのオンライン販売は好調に推移している。同社はその強みをさらに補完する事業資産に目をつけている可能性がある。中国メディアの財新が関係者の情報を基に報じたところによると、アリババは海外商品を中国の消費者に販売する網易(ネットイース)のコアラを現金20億ドルで買収することで交渉している。

