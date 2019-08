トランプ米大統領は14日のツイッター投稿で、中国が「自国通貨の切り下げによって関税の影響を吸収するとともに、システムに資金を供給している」と指摘した。「先日の中国側との電話協議は非常に良い内容だった」ともツイートした。

また、9月1日から新たに賦課を予定している対中輸入関税の一部を12月15日に先送りする決定に関し、「米消費者は9月の日程があろうとなかろうと問題ないが、それでも12月までの短期的な延期でとても良いことがあるだろう」と記した。

大統領はさらに、「中国はもちろん取引を望んでいる。まず香港問題で人道的な対応を中国に促そう」ともコメントした。

原題:Trump: China Wants Deal, ‘Let Them Work Humanely With HK First’(抜粋)