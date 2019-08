ロス米商務長官は、9月の米中通商協議の日程が決まっているとは考えていないとCNBCの番組で発言した。

ロス長官はまた、中国の通信機器メーカー、華為技術(ファーウェイ)と米企業との取引を通信ネットワークや携帯端末の保守関連などに限って一部認めている暫定措置について、期限を迎える19日に最新状況に関する説明を提供する見通しを明らかにした。

原題:U.S.-China Sept. Talks Have No Date Set, Commerce Sec. Ross Says ;

ROSS: UPDATE ON HUAWEI GENERAL LICENSE EXPECTED AUG. 19(抜粋)