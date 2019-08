【ＮＹ外為】円やフランが高い、世界経済の悪化懸念－ドルも上昇

14日のニューヨーク外国為替市場では、円とスイス・フランといった逃避先通貨とドルが上昇。米国債の利回りで逆イールド現象が起きるなど、世界経済を巡る憂慮すべき兆候が示されたことが手掛かり。米株式相場は大きく下げた。

この日は景気に関する悪いシグナルが強まった。米10年債利回りは2年債利回りを下回った。リセッション(景気後退)の兆候とされる逆イールドの現象は、英国でも発生。中国とドイツでの低調な経済データも懸念を強める一因となった

円は主要10通貨のうち最大の上げ。ドルは対円で一時1%下落。2番目に高いのはフランで、ドルは対フランで一時0.6%下げた

米10年債は一時13ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて1.57%と、2016年9月以来の低水準。30年債利回りは過去最低となる2.01%を付けた

ニューヨーク時間午後3時32分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇

円は対ドルで0.7%高の1ドル=105円96銭

ユーロは対ドルで0.3%安の1ユーロ=1.1140ドル

オーストラリア・ドルとカナダ・ドルは下落。原油相場の値下がりが影響

原題:Dollar and FX Havens Advance as U.S. Stocks Slump: Inside G-10(抜粋)