イールドカーブが米英で逆転、世界経済は「悲観一色」との声

14日の債券市場では米国と英国で2年債利回りが10年債を上回る逆イールド現象が発生した。最も安全と見なされる市場の一角へと投資資金が避難し、新たなリセッション(景気後退)シグナルが点灯した。

世界で軟調な経済指標が相次いだことを受け、イールドカーブは米英両国で逆転した。中国の弱い小売売上高と工業生産に続き、ドイツがマイナス成長に陥り、世界経済への悲観が深まった。

ADMインベスター・サービシズのグローバルストラテジスト、 マーク・オストワルド氏は、「中央銀行が出遅れていると債券市場は告げている」と指摘。「世界経済は悲観一色だ」と述べた。

期間が長く、利回りがまだプラスの債券には世界的な成長鈍化を懸念した資金が逃げ込んでいる。リターンより安全を優先するこの行動が、10年超の長期債の利回りを短期債より低くする。

米国の10年債利回りは一時1.57%と、2016年9月以来の低水準となり、2年債に対するプレミアム(上乗せ利回り)は一時マイナス1.92ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)となった。 30年債利回りは過去最低を更新。英国では10年債利回りが2bp低下して0.475%、2年債は1bp上昇の0.478%を付けた。

逆イールドへの流れは時間をかけてゆっくり進行してきた。成長懸念がその間に著しく深刻化したことを反映している。2年債と10年債の利回り差は2年以上にわたって徐々に縮小していた。リセッションシグナルとして注目される別の指標である3カ月物と10年物の利回り差は、今年3月に逆転して以来現在までの大半の期間で逆イールドの状態が続いていた。

サンタンデール銀行の英金利ストラテジスト、アダム・デント氏は、「米国が先を行けば、英国は後を追う」と述べた。 「市場はこれまで、金利が最終的に正常化するという考えにしがみついてきた」と付け加えた。

原題: Yield Curves Invert in U.S., U.K. as ‘Doom and Gloom’ Spreads(抜粋)

USTs Extend Gains on High Futures Volumes; 10Y Yield at YTD Low、*U.S. 10-YEAR YIELD EXTENDS DROP TO 1.57%, LOWEST SINCE 2016