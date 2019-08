【ＮＹ外為】円が下落、米が対中関税で一部品目の発動を延期と発表

13日のニューヨーク外国為替市場では、円が対ドルで大きく下落。一時2年余りで最大の下げとなった。米国が10%の対中追加関税を巡り一部品目の 発動延期を発表したことを受けた。また米中両国が貿易問題を巡り電話で協議し、2週間以内に再協議することで合意したとの報道にも反応した。

円は主要10通貨全てに対して値下がり。対ドルでは一時1.6%安と、2017年1月以降で最大の下げ。対豪ドルでは一時2.6%下落した

原題:Yen Weakens Amid News of Some U.S. Tariff Delays: Inside G-10(抜粋)