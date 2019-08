英国の賃金は4-6月に11年ぶりの高い伸びを示した。就業者数は過去最高に増加した。

英政府統計局(ONS)の13日発表によると、4-6月の賃金は前年同期比4%近く伸び、インフレを上回る増加率となった。国家医療制度(NHS)の職員に支払う賃金が増加したほか、4月から引き上げられた最低賃金が寄与した。

賞与を除く平均賃金は前年同期比3.9%増と、2008年4-6月以来で最も高い増加率を記録した。賞与を含む賃金では3.7%増。就業者数は11万5000人増加し、過去最高に達した。

原題: U.K. Wages Rise at Fastest Pace Since 2008, Employment Jumps(抜粋)

U.K. APRIL-JUNE EMPLOYMENT RISES 115,000 TO RECORD HIGH