奇怪さ強まる米国株市場、投資にお勧めの８銘柄

株式市場で奇怪さが強まる今、投資するのに最適な企業は2つのグループに分かれる。一つは経済の変化にあまり縛られない銘柄群、もう一つは配当利回りが高いものだ。

現在の経済環境下では、ベテランの投資家でさえ悩んでしまう。金利は非常に低い上に、中央銀行は消費者物価がいつ上向くのか確信を持てず、英国は数年ぶりのマイナス成長、ドイツの債券は30年物まで利回りがマイナス。そして、米経済の4-6月の成長率は前期比年率2.1%と、1-3月の同3.1%から鈍化した。

この奇妙な状況の下、バンク・オブ・アメリカのストラテジストらは4銘柄を「特異な成長株」と見なし、別の4銘柄を「堅実な高利回り株」とした。米経済紙バロンズが8月12日号で伝えた。

アマゾン・ドット・コム(AMZN)のフリーキャッシュフローは3年間で2倍以上になる見込みで、割高な株価の説明になる

クラウドネットワーク企業のアリスタネットワークス(ANET)は今年の1株当たり利益が21%増える見込み

不動産投資信託のエクイニクス(EQIX)は向こう数年間、収入が毎年10%増加の公算

メルク(MRK)の肺がん治療薬「キイトルーダ」には年200億ドルという長期の潜在性があり、これは昨年の70億ドルを大きく上回る

ブロードコム(AVGO)は配当の支払いに必要な規模の2倍以上のフリーキャッシュフローを生んでいる

ターゲット(TGT)は小売業界の中で最も恩恵を受ける立ち位置にあり、ゴールドマン・サックスによれば、今年の売上高は容易に75億ドルに達しそう

ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)の配当利回りは4.3%で、フリーキャッシュフローも潤沢

民間会社として北米で最大の森林地所有者、ウェアーハウザー(WY)は強力なフリーキャッシュフローを持つと、4月に同社の投資判断を「オーバーウエート」に引き上げたスティーブンスのアナリスト、マーク・コネリー氏は指摘

最新号のその他の主な記事の要約は以下の通り(購読が必要):

原題:BARRON’S ROUNDUP: Eight Stocks to Buy Now; Earnings ‘Kings’ (抜粋)