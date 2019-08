半導体業界の売り上げ回復は来年にずれ込む公算大－カウエン

半導体企業は今年下期の売り上げ回復を見込めないだろうとカウエンは指摘した。米中貿易摩擦がもたらす悪影響を理由に挙げた。

同社アナリストのマシュー・ラムゼー氏は「率直に言うと、まだ回復は見られない」と米半導体工業会(SIA)の月次販売データを引用して指摘。同データによると、6月の売り上げは前年同月比18%減少し、「下期回復への傾斜やペースに対し疑問を投げ掛けている」と分析した。

ラムゼー氏はさらに、売り上げが「広範囲に軟調な需要環境を引き続き反映」しており、「貿易問題が解決に至るまで」幅広い回復は「抑制される公算が大きい」と予想。回復は2020年にずれ込む可能性が高いとの見方を示した。

インスティネットのアナリスト、デービッド・ウォン氏も、「国際貿易・関税に関連する不確実性」を踏まえ、半導体業界について引き続き慎重だと記した。

フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は12日、1.2%安で終了。値下がりが目立った個別銘柄ではアドバンスト・マイクロ・デバイセズ( AMD)が5.2%安、 エヌビディアは1.8%安、 アプライド・マテリアルズは1.5%安で取引を終えた。

原題:Chipmaker Recovery Likely Pushed Into Next Year, Cowen Says(抜粋)