10週連続の香港デモ、ゲリラ戦に催涙ガスやゴム弾－逮捕者149人

香港での「逃亡犯条例」改正案の撤回を求める週末のデモは10週連続となり、より厳しい戦術を使った取り締まりが行われた。警官が地下鉄の駅でデモ参加者らをたたく動画が撮影され、グループに入り込んで逮捕するため、参加者になりすます警官もいた。

デモ隊はネット上の呼び掛けに応じてゲリラ的に集団パフォーマンスを行う「フラッシュモブ」の手法を用い、警察署を包囲したり、交通を妨害したり、れんがや火炎びんを投げたりする行動に出た。繁華街の尖沙咀でやけどを負った警官1人が病院に搬送された。

警官隊は催涙ガスやゴム弾を使って応戦。撮影された動画には、警官が近距離から発射し、一部の参加者をたたく様子が映っていた。香港電台( RTHK)が病院からの情報を伝えたところでは、デモ参加者13人前後が負傷し、このうち2人が重体だという。

香港の警察当局が12日公表した9日から11日までの逮捕者数は149人に上った。男性が111人、女性は38人で、年齢は15歳から53歳だった。



原題: Hong Kong Violence Intensifies During 10th Weekend of Protests

H.K. Police Say 149 Protesters Arrested Between Fri. and Sun. (抜粋)