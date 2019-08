キャセイ航空、急落－中国当局が香港デモに参加した社員の乗務禁止

香港の キャセイパシフィック航空の株価が、12日の取引で急落した。このままいけば10年ぶりの安値となる。香港での抗議活動に一部の従業員が加わったキャセイに対し、中国当局が圧力を加えたことが嫌気された。

中国民用航空局は9日、香港での最近のデモに参加したり、支援したりした従業員が本土便に乗務することを10日から禁止すると通告した。この動きは、従業員のデモ参加を支持、少なくとも容認したとみられる企業に対し、中国が対応措置を講じる用意があることをうかがわせる。また、香港企業や従業員に政治に関わらないよう警告を発しているとも受け取れる。

香港株式市場でキャセイの株価は一時4.6%下げ、現地時間午前9時37分(日本時間同10時37分)現在は4.4%安。このまま行けば、終値ベースで2009年6月以来の安値となる。

原題: Cathay Falls as China Scrutinizes Carrier for Staff Protests

*CATHAY PACIFIC EXTENDS LOSSES TO TRADE 4.6% LOWER(抜粋)