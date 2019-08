北朝鮮、トランプ氏が短距離ミサイル容認と主張－「自衛権認めた」

北朝鮮外務省のクォン・ジョングン米国担当局長は11日、同国の通常兵器開発試験について、「トランプ米大統領でさえ、多くの諸国が行うささいなミサイル試験の一つだと述べ、主権国家の自衛権を実質的に認める発言をした」との談話を発表した。国営の朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。

また、米韓合同軍事演習を続ける韓国を非難し、将来の対話が「南北間ではなく、北朝鮮と米国との間に厳しく限定して行われると肝に銘じるべきだ」と警告した。

AP通信によると、同局長は「軍事演習がわれわれを概念上の敵と明らかに想定していることを前提とすれば、そのような軍事演習をやめるか、演習実施について誠意ある形で納得のいく釈明や説明を行わない限り、南北間の接触そのものが難しくなると考えるべきだ」と主張した。

