北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長が、10日に「新兵器」の試験発射を視察したと国営の朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。金委員長は新兵器開発に関する報告を受けた後、直ちに試射の指示を出したという。

KCNAによれば、監視所に上がり、試射を現地指導した金委員長は、大いに満足の意を示した。



原題:Kim Jong Un Guided Test Fire of New Weapon on Aug. 10: KCNA(抜粋)