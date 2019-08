【ＮＹ外為】円が年初来高値圏、貿易戦争不安で安全逃避が加速

9日のニューヨーク外国為替市場では円がドルに対し年初来高値近辺。日中、1月3日以来の高値を付ける場面があった。9月に予定されている中国との貿易協議が中止になる可能性はあるとのトランプ大統領の 発言に反応した。貿易戦争を巡る不安を受けた逃避需要の高まりで、週間ベースの対ドル上昇率では円とスイス・フランが上位に入った。

ニューヨーク時間午後4時25分現在、ドルは対円で0.4%安の1ドル=105円62銭 安全逃避の加速を受け、ドルは円に対し週間ベースで0.9%安 トランプ氏はこの日、米中間ではなおも「オープンな対話」が続いているとする一方、「予定通り9月に会合するかどうか、今後分かる」、「会合するのなら結構なことだ。会合しないのなら、それも構わない」と語った ホワイトハウスは中国が米国産農産物の購入を停止した後で、米国企業が華為技術(ファーウェイ)とのビジネスを再開するためのライセンスに関して決定を 先送りしている、と伝わった リアルマネー勢による円先物買いが東京時間と、中国を巡るトランプ大統領発言の後に入った

ドルはスイス・フランに対し0.2%安。週間ベースでは1%安

ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほぼ変わらず。週間では0.2%低下 ドルを下落方向に誘導する意図はないとのトランプ大統領の 発言で、ドルは一時押し上げられた 米10年債利回りは上昇。ただ週間ベースでは11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の低下となった

ユーロはドルに対して0.2%高の1ユーロ=1.1203ドル。週間ベースで0.9%上昇 ドイツの輸出が6月に3年ぶりの大幅減少となり、イタリア10年債利回りが急上昇したにもかかわらず、ユーロは上昇を維持 イタリアではサルビーニ副首相がポピュリスト連立政権を解消し早期の総選挙に持ち込もうとする中で、コンテ首相はこうした取り組みに抵抗する 姿勢を示した



欧州時間の取引

イタリアの政治がまた混乱に陥ったが、ユーロは週間ベースでドルに対し上昇を維持。ポンドは年初来安値近辺で推移。英国の国内総生産( GDP)が4-6月(第2四半期)に約6年ぶりの減少となったことが材料視された。

