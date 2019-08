中国人民銀行(中央銀行)は外国為替市場において、投資家の予想を安定化させるために必要に応じてマクロプルーデンス管理を強化すると、第2四半期の 貨幣政策執行報告で表明した。

人民銀は合理的かつ潤沢な流動性を維持し、金利を妥当で安定した水準にとどめるために、慎重な金融政策を適切に実施し、時宜にかなった逆周期(カウンターシクリカル)調節を必要に応じて行う

人民銀は人民元レートの市場に基づいた改革を着実に深化させ、為替レートを均衡水準で基本的に安定した状態に維持する。管理された変動為替レートメカニズムを改善し、人民元の柔軟性を維持する

金融セクターの供給側の構造改革を深め、開放を進める

中小銀行に資本補充を促す

貿易摩擦はグローバルな投資家の信頼感に「比較的大きな」影響を与えており、世界の経済成長への重しとなっている

原題:PBOC to Improve Macro-Prudent Management as Needed in FX Mkt (1)(抜粋)