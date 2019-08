８月９日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:円が年初来高値圏、貿易戦争不安で安全逃避が加速

9日のニューヨーク外国為替市場では円がドルに対し年初来高値近辺。日中、1月3日以来の高値を付ける場面があった。9月に予定されている中国との貿易協議が中止になる可能性はあるとのトランプ大統領の 発言に反応した。貿易戦争を巡る不安を受けた逃避需要の高まりで、週間ベースの対ドル上昇率では円とスイス・フランが上位に入った。

ニューヨーク時間午後4時25分現在、ドルは対円で0.4%安の1ドル=105円62銭 安全逃避の加速を受け、ドルは円に対し週間ベースで0.9%安 トランプ氏はこの日、米中間ではなおも「オープンな対話」が続いているとする一方、「予定通り9月に会合するかどうか、今後分かる」、「会合するのなら結構なことだ。会合しないのなら、それも構わない」と語った ホワイトハウスは中国が米国産農産物の購入を停止した後で、米国企業が華為技術(ファーウェイ)とのビジネスを再開するためのライセンスに関して決定を 先送りしている、と伝わった リアルマネー勢による円先物買いが東京時間と、中国を巡るトランプ大統領発言の後に入った

ドルはスイス・フランに対し0.2%安。週間ベースでは1%安

ブルームバーグ・ドル・スポット指数はほぼ変わらず。週間では0.2%低下 ドルを下落方向に誘導する意図はないとのトランプ大統領の 発言で、ドルは一時押し上げられた 米10年債利回りは上昇。ただ週間ベースでは11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の低下となった

ユーロはドルに対して0.2%高の1ユーロ=1.1203ドル。週間ベースで0.9%上昇 ドイツの輸出が6月に3年ぶりの大幅減少となり、イタリア10年債利回りが急上昇したにもかかわらず、ユーロは上昇を維持 イタリアではサルビーニ副首相がポピュリスト連立政権を解消し早期の総選挙に持ち込もうとする中で、コンテ首相はこうした取り組みに抵抗する 姿勢を示した



欧州時間の取引

イタリアの政治がまた混乱に陥ったが、ユーロは週間ベースでドルに対し上昇を維持。ポンドは年初来安値近辺で推移。英国の国内総生産( GDP)が4-6月(第2四半期)に約6年ぶりの減少となったことが材料視された。

原題:Yen Near 2019 High as Trade-War Angst Boosts Havens: Inside G-1O(抜粋)

Euro Unfazed by Italy Risk, Pound Slips After Data: Inside G-1O

◎米国株・国債・商品:株が反落、貿易巡り新たな混乱-国債小安い

9日の米株式相場は反落。トランプ米大統領が貿易戦争を新たにあおったことが背景。米国債は小幅に下げた。

米国株は反落、S&P500種4日ぶり下落-半導体が安い

米国債は小幅安-10年債利回り1.74%

NY原油先物は1カ月ぶり大幅高、サウジの行動を材料視

NY金先物は1500ドル台維持、週間では6月来の大幅高

S&P500種株価指数は一時1.3%下落。トランプ氏は来月に予定されている中国との貿易協議が中止になる可能性はあると述べた。中国の華為技術(ファーウェイ)とはビジネスをしないとのトランプ氏の先の発言について、米政府機関による同社製品の調達禁止にのみ言及したものだとホワイトハウス当局者が説明したと伝わると、同指数は下げ幅を縮小した。この日は半導体銘柄の下げが目立った。

S&P500種は前日比0.7%安の2918.65。4日ぶりの下落で、週間では0.5%の値下がり。ダウ工業株30種平均は前日比90.75ドル(0.3%)下げて26287.44ドル。ナスダック総合指数は1%下落。ニューヨーク時間午後4時40分現在、米10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.74%。

米中の保護貿易主義的な対立が続く中、起こり得る結末や資産価格に及ぼし得る影響の見極めが困難な状況で、市場のボラティリティー上昇につながっている。市場は先行きの企業利益や金利、経済成長の予測に努めている。

ナショナル・セキュリティーズのチーフ市場ストラテジスト、アーサー・ホーガン氏は「市場は慌ただしく起こる出来事や貿易を巡る話に非常に敏感だ」と指摘。「ボラティリティーは高く、恐ろしいくらいだ。ニュースに振られている」と述べた。

ニューヨーク原油先物相場は続伸。ほぼ1カ月ぶりの大幅高となった。価格安定化を支援するというサウジアラビアの最新の計画を消化する動きが続いた。今週初めは需要懸念で売られていた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物9月限は1.96ドル(3.7%)高の1バレル=54.50ドルで終了。7月10日以来の大幅高となった。ロンドンICEの北海ブレント10月限は1.15ドル上げて58.53ドル。

ニューヨーク金先物相場は小幅続落したものの、終値でオンス当たり1500ドル台を維持した。世界の景気見通しに関する不安や、中銀による利下げが世界中で相次いだことが金の買いにつながっている。米中貿易戦争が続いていることも逃避需要を促した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.1%安の1オンス=1508.50ドルで終了。週間ベースでは3.5%高と、6月以来の大幅上昇となった。

原題: Stocks Slip, Bonds Steady Amid Latest Trade Tumult: Markets Wrap(抜粋)

Oil Jumps Most in Month as Saudi Action Outweighs Demand Worries

Gold Holds Over $1,500, Ends With Biggest Weekly Gain Since June

◎欧州債:イタリア債が急落、総選挙呼び掛けで先行き不透明

9日の欧州債市場でイタリア債が急落。サルビーニ副首相が解散総選挙を呼び掛けたことで政局の見通しが不透明になったほか、欧州委員会との2020年予算交渉を控え、投資家の懸念が強まった。ドイツ債は上げ幅を縮小した。

イタリア10年債利回りは大幅上昇。ドイツ債との利回り差は30ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大して239bpと、過去5週間で最大となった

ドイツ債は朝方に安全資産への逃避から上昇していたが、その後上げ幅を削った。中期から長期の債券では、中核国債のパフォーマンスは準中核国債を上回った

第2四半期の英GDPが市場予想を下回り、2012年以降で初のマイナス成長となったことを手掛かりに、英国債は上げていたが、その後は伸び悩み

ドイツ10年債利回りは2bp下げてマイナス0.58%、フランス10年債利回りは1bp上げてマイナス0.27%。イタリア10年債利回りは26bp上昇して1.80%

ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian Bonds Dive on Political Fear; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)