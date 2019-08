サルビーニ氏、連立解消で最後通告－財務相更迭迫るとイタリア紙

イタリアのポピュリスト政権のパートナー「同盟」の書記長を務めるサルビーニ副首相が、連立政権に対する圧力を強めている。コンテ首相との会談で内閣改造の期限を示し、連立パートナーの反エスタブリッシュメント(既存勢力)政党「五つ星運動」が要求に応じなければ、連立解消に動くと示唆したと報じられた。

サルビーニ副首相は7日の集会で、「十分にうまく物事を進めることができなければ、私は自分の地位にしがみつくような人間ではない」と述べ、連立政権について「最近数カ月で何かが壊れた」と指摘した。

世論調査で同盟の支持率が40%に近づく中で、サルビーニ氏の支持者らは、連立政権を見限るよう何カ月も同氏に強く求めてきた。

イタリア紙コリエレ・デラ・セラによれば、サルビーニ氏はコンテ首相に対し、トニネッリ・インフラ・運輸相を含む一部の閣僚を更迭しない場合、連立解消に動くと警告。トリア財務相の交代も求めており、12日までに首相が行動しなければ、連立解消の最初のステップとして大統領と会う可能性があるという。

原題: Defiant Salvini Says Time May Be Running Out on Italy Government

Salvini Gave Italy Premier Ultimatum on Ministers: Corriere(抜粋)