中国、ブラジル以外の大豆輸入先を探す必要－貿易戦争激化の中

中国は対米貿易戦争の中で米農産品の購入を停止したものの、国内の大豆需要を満たすためにはブラジルだけに頼れない状況だ。

トランプ大統領が昨年、中国への制裁関税発動を開始した時、世界最大の大豆輸出国であるブラジルはちょうど大豊作だった大豆の収穫を終えた時だった。このためブラジルは中国の旺盛な需要をほとんど一国で賄うことができた。しかし過去最大の輸出を行った後、ブラジルの大豆在庫は現在縮小しており、天候不順があった今シーズンの収穫期はまだ数カ月先だ。

このため世界最大の大豆消費国である中国は問題に直面する可能性がある。同国はトランプ大統領が対中追加関税第4弾を発表した後、米農産品購入を停止しており、ブラジルに代わる輸出国を見つけるのは難しい状態だ。アルゼンチンは選択肢の一つかもしれないが、農家は選挙を控え、現在は備蓄を進めている。

既に供給不足の兆候がみられている。ブラジルの大豆備蓄は昨年同時期を80%程度下回っており、7月までの輸出は8%減少、中国向けに限れば11%減った。ブラジルからの輸出大豆への価格プレミアムは上昇している。



コンサルティング会社アグルーラルのアナリスト、ダニエル・シケイラ氏によれば、今年9月以降、収穫が始まる来年1月までブラジルは輸出向けに大豆約1570万トンしか残らない見込み。しかし、R・J・オブライアン・アンド・アソシエーツのデリバティブ担当バイスプレジデント、ビニシウス・イトウ氏の中国の政府統計を基にしたデータによると、中国は過去3年間、10-12月に1カ月当たり平均約700万トンの大豆を輸入している。従ってブラジルからの輸入だけでは賄えないことになる。

Export Drop Brazil soy shipments to China are down from a year ago Source: MDIC, Brazil's Agriculture Ministry

原題:China Will Need to Look Beyond Brazil for Soy as Trade War Rages(抜粋)