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Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

中国の輸出、７月は予想外に増加－輸入減少も予想より小幅

Sheryl Tian Tong Lee、Miao Han
  • 輸出はドルベースで前年同月比3.3％増加－輸入は5.6％減
  • 対米貿易黒字は１－７月に11.1％拡大、１兆1500億元
Shipping containers stand at the Qingdao Qianwan Container Terminal in this aerial photograph taken in Qingdao, China, on Monday, May 7, 2018. China's overseas shipments exceeded estimates while imports surged, as the global economy continued to support demand.
Shipping containers stand at the Qingdao Qianwan Container Terminal in this aerial photograph taken in Qingdao, China, on Monday, May 7, 2018. China's overseas shipments exceeded estimates while imports surged, as the global economy continued to support demand.
Photographer: Qilai Shen/Bloomberg
Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

中国の７月の輸出はドルベースで増加した。輸入は減少したものの、落ち込みは予想よりも小さかった。各企業が米国による新たな対中関税賦課に備える中、貿易面で若干の持ち直しを示唆した。

　　税関総署が８日発表した７月のドル建て貿易統計は以下の通り。

  • 輸出は前年同月比3.3％増加－エコノミスト予想は1.0％減
  • 輸入は5.6％減－予想は9.0％減
  • 貿易黒字は451億ドル（約４兆7900億円）

　　中国の対米貿易黒字は１－７月に11.1％拡大。１兆1500億元となった。

原題：China Exports Unexpectedly Rise in July as Imports Fall、China Jan.-July Trade Surplus With U.S. 1.15t Yuan（抜粋）

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