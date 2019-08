中国の輸出、７月は予想外に増加－輸入減少も予想より小幅

Photographer: Qilai Shen/Bloomberg Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

中国の7月の輸出はドルベースで増加した。輸入は減少したものの、落ち込みは予想よりも小さかった。各企業が米国による新たな対中関税賦課に備える中、貿易面で若干の持ち直しを示唆した。

税関総署が8日発表した7月のドル建て貿易統計は以下の通り。

輸出は前年同月比3.3%増加-エコノミスト予想は1.0%減

輸入は5.6%減-予想は9.0%減

貿易黒字は451億ドル(約4兆7900億円)

中国の対米貿易黒字は1-7月に11.1%拡大。1兆1500億元となった。

原題: China Exports Unexpectedly Rise in July as Imports Fall、China Jan.-July Trade Surplus With U.S. 1.15t Yuan(抜粋)