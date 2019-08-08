中国の輸出、７月は予想外に増加－輸入減少も予想より小幅

Photographer: Qilai Shen/Bloomberg
中国の輸出、７月は予想外に増加－輸入減少も予想より小幅Sheryl Tian Tong Lee、Miao Han
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輸出はドルベースで前年同月比3.3％増加－輸入は5.6％減
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対米貿易黒字は１－７月に11.1％拡大、１兆1500億元
中国の７月の輸出はドルベースで増加した。輸入は減少したものの、落ち込みは予想よりも小さかった。各企業が米国による新たな対中関税賦課に備える中、貿易面で若干の持ち直しを示唆した。
税関総署が８日発表した７月のドル建て貿易統計は以下の通り。
- 輸出は前年同月比3.3％増加－エコノミスト予想は1.0％減
- 輸入は5.6％減－予想は9.0％減
- 貿易黒字は451億ドル（約４兆7900億円）
中国の対米貿易黒字は１－７月に11.1％拡大。１兆1500億元となった。
原題：China Exports Unexpectedly Rise in July as Imports Fall、China Jan.-July Trade Surplus With U.S. 1.15t Yuan（抜粋）