ロク株急伸、力強い売上高見通しとプラットフォーム収入増を好感

７日の米株式市場時間外取引でビデオストリーミング用機器・ソフトウエア開発を手掛ける米 ロクの株価が急伸。７－９月（第３四半期）の売上高見通しが市場予想を上回ったほか、４－６月（第２四半期）にストリーミングプラットフォームからの収入の伸びが加速した。

７日の 発表資料によれば、ロクの７－９月期の売上高見通しは２億5000万－２億5500万ドル（約266億－271億円）。アナリスト予想平均は２億4620万ドルだった。４－６月期のプラットフォーム収入は86％増の１億6770万ドルと、１－３月（第１四半期）の79％から伸びが加速した。

ロク株は時間外取引で一時12％高の113ドルと、７月16日に付けた終値ベースの高値111.94ドルを上回った。2019年に入り株価は３倍強上げている。

原題： Roku Soars on Strong Revenue Forecast, Surging Platform Growth、Roku Boosts FY Adj Ebitda View, Beats Highest Est.; Shares Rise（抜粋）