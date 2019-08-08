ロク株急伸、力強い売上高見通しとプラットフォーム収入増を好感

ロク株急伸、力強い売上高見通しとプラットフォーム収入増を好感Jeran Wittenstein
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７－９月売上高見通し2.50億－2.55億ドル－予想2.46億ドル
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４－６月のプラットフォーム増収率は86％、前期の79％から加速
７日の米株式市場時間外取引でビデオストリーミング用機器・ソフトウエア開発を手掛ける米ロクの株価が急伸。７－９月（第３四半期）の売上高見通しが市場予想を上回ったほか、４－６月（第２四半期）にストリーミングプラットフォームからの収入の伸びが加速した。
７日の発表資料によれば、ロクの７－９月期の売上高見通しは２億5000万－２億5500万ドル（約266億－271億円）。アナリスト予想平均は２億4620万ドルだった。４－６月期のプラットフォーム収入は86％増の１億6770万ドルと、１－３月（第１四半期）の79％から伸びが加速した。
ロク株は時間外取引で一時12％高の113ドルと、７月16日に付けた終値ベースの高値111.94ドルを上回った。2019年に入り株価は３倍強上げている。
原題：Roku Soars on Strong Revenue Forecast, Surging Platform Growth、Roku Boosts FY Adj Ebitda View, Beats Highest Est.; Shares Rise（抜粋）