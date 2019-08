中国人民元の中心レート、７元台に設定－2008年以来初めて

Photographer: Qilai Shen/Bloomberg Photographer: Qilai Shen/Bloomberg

中国人民銀行(中央銀行)は8日、人民元の中心レートを1ドル=7.0039元に設定した。7元よりも元安水準となるのは2008年以来。人民元は今週下落し、08年5月以来となる7元台を付けたが、中心レートはこの節目を突破していなかった。オフショア人民元はほぼ変わらず。

