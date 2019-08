フォックス４－６月利益が予想上回る、番組提供料の収入増－株価上昇

ウォルト・ディズニーへのエンターテインメント資産売却を経た新生 フォックスの4-6月(第4四半期)利益はアナリスト予想平均を上回った。番組提供料の収入急増が寄与した。

一部項目を除いた1株利益は62セントで、市場予想を3セント上回った。売上高は25億1000万ドル(約2700億円)で、これも市場予想(24億7000万ドル)を超えた。スポーツやエンターテインメント番組への投資で同社がテレビ事業の提携先からの収入を増やしつつあることが示された。

多くのアナリストの予想通り、テレビおよびケーブルテレビ(CATV)事業全体で番組提供料の収入が伸び、広告収入の落ち込みを補う形となった。広告不振の要因として同社は、ワールドカップの試合減少や政治関連広告の低調を挙げた。

今回の決算発表はディズニーとの合意を完了してから 2回目。通常取引終了後の発表を受け、株価は時間外取引で一時3.7%高の38.40ドルとなった。

