日本が金融市場を標的にする可能性低い－韓国大統領府政策室長

韓国大統領府の金商祚(キム・サンジョ)政策室長は6日、日本が対韓輸出管理の厳格化に続く措置として韓国の金融市場を標的にする可能性は「極めて低い」との見解を示した。国会でそうした可能性はあるかとの議員の質問に答えた。

同室長は「韓国の金融・経済ファンダメンタルズは約20年前の金融危機時と大きく異なる」と指摘した。

韓国の 金融委員会は、外国人投資家が保有する韓国の株式と債券で、日本の投資家が占める割合は6月時点でそれぞれ2.3%、1.3%だと指摘し、韓国金融市場に対する日本の影響力は限られているとしている。同委のデータによると、韓国の銀行による日本からの6月時点の外貨借り入れは92億6000万ドル(約9850億円)と、対外借り入れ全体の6.6%を占めた。

原題:S. Korea’s Kim Says Japan Unlikely to Target Financial Markets(抜粋)