穀物メジャーＡＤＭが３年ぶり安値、米中貿易摩擦激化で見通しに陰り

6日の米市場で、農産物取引会社の米アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド( ADM)の株価が約3年ぶりの安値となる場面があった。米中貿易摩擦がエスカレートする中、年後半の業績回復見通しに陰りが出ている。

ADM株は前日比で一時3.5%安の36.46ドルと、2016年4月中旬以来の安値を付けた。米財務省は5日、中国を為替操作国に認定したと 発表、両国の貿易戦争は出口の見えない泥沼化の様相を呈している。ADMは従来、米国の貿易は年央までに通常態勢に戻るとの 見方を取ってきた。

ADMの担当者はコメントを控えた。1日に4-6月(第2四半期)決算を発表してから、同社株は約9%下落。6日は、同社幹部2人による自社株購入が規制当局への届け出で明らかになったことを受け、下げの一部を取り戻す形となり、1%安の37.42ドルで引けた。

中国の食品会社、中糧国際(COFCOインターナショナル)は、今後5年にブラジル産大豆の購入を年5%増やす計画だ。モネス・クレスピ・ハルトのアナリスト、クリス・ショー氏は、「中国と南米諸国との関係強化の動きを踏まえる」と、米中貿易摩擦に突破口が見いだされてもADMを後押しすることにはならない可能性を指摘した。

関連記事:中国がブラジル産大豆に買い注文、トランプ氏関税発表後-関係者

原題:ADM Falls to Three-Year Low as China Digs In on Crop Trade (2)(抜粋)