フランスのメディア企業 ビベンディは6日、傘下の ユニバーサル・ミュージック・グループ (UMG)に対し、中国のインターネットサービス会社 テンセント・ホールディングス(騰訊)が戦略的投資を行い、株式の10%を取得する方向で同社と予備的交渉に入ったと発表した。

発表によれば、UMGの企業価値は協議の過程で300億ユーロ(約3兆5800億円)と暫定的に評価されているという。テンセントは同じ価格と条件で株式をさらに10%取得するコールオプション(買う権利、期間1年)を持つ見通し。



原題:Vivendi, Tencent Talks on 10% Stake of Universal Music Group

Vivendi in Talks to Sell 10% of Universal Music to Tencent(抜粋)