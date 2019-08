トランプ大統領、ベネズエラに追加制裁－マドゥロ政権に圧力強める

トランプ米大統領は5日、ベネズエラに対する追加制裁を発令した。マドゥロ政権への圧力を強めるため、米国内のベネズエラ政府資産を凍結し、入国規制を強化する。

ホワイトハウスが5日公表した大統領令によれば、ベネズエラ政府に属する資産の「移転や支払い、輸出、引き出し、その他の取引」に加え、マドゥロ大統領を支援したか、その利益のために行動したと判断されたベネズエラ市民の米国への入国が禁止される。

今回の措置により、ベネズエラは米国が世界から孤立させようとしている北朝鮮やイランといった国と同じ扱いとなり、企業や個人が取引すれば国際金融システムから締め出される危険がある。

米石油会社シェブロンはベネズエラでの石油・ガス生産を継続できるよう3カ月の適用除外措置を認められたばかり。同社のような企業が影響を受けるかどうかについて、ホワイトハウスの国家安全保障会議(NSC)の報道官にコメントを求めたが、これまでのところ返答はない。

