８月５日の海外株式･債券･為替･商品市場

◎NY外為:スイス・フランなど逃避先通貨上昇-米中貿易摩擦で

5日のニューヨーク外国為替市場ではスイス・フランの上昇が目立った。ドル指数は3営業日続落。米中貿易戦争を背景に比較的安全な資産が需要を集め、米国株は大幅安となった。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%低下 ドルは主要10通貨の多くに対し下落。背景では米国株が年初来最大の下げとなった 米10年債が大幅続伸、利回りは1.728%まで下げる場面があった

ニューヨーク時間午後4時59分現在、ドルは対円で0.4%安の1ドル=105円95銭 一時は105円79銭と、年初の「フラッシュクラッシュ」以来のドル安・円高水準

ドルはスイス・フランに対し0.9%安。一時は1ドル=0.9717フランと、6月25日以来の安値 中国人民銀行は、人民元が同日の取引で約10年ぶりに1ドル=7元台に値下がりしたのは米国が中国製品に対して新たな関税を課す方針を示したことが影響したとの 認識を示した

ユーロはドルに対して0.9%高の1ユーロ=1.1203ドル 一時は1.1213ドルまで上昇 ユーロは新興国市場などリスクトレードの調達通貨として使われてきたため、巻き戻しの恩恵を受けると、UBSのストラテジスト、バシーリ・セレブリアコフ氏は指摘 アジア以外の新興国通貨ではこの日、メキシコ・ペソの下落が目立った



欧州時間の取引

逃避先通貨が3営業日続伸。スイス・フランは主要10通貨の全てに対し上昇した。中国の金融当局が7元割れを容認したことで、米中貿易摩擦がエスカレートした。

◎米国株・国債・商品:S&P500が今年最大の下げ、貿易摩擦で

5日の米株式相場は続落し、S&P500種株価指数は今年最大の下げとなった。中国が米国との貿易戦争をエスカレートさせたことから、売りが膨らんだ。米国債は上昇。

米国株は続落-S&P500種が今年最大の下げ

米国債は上昇-10年債利回り1.71%

NY原油先物は反落、貿易戦争激化でリスク回避

NY金先物は続伸、貿易戦争激化で逃避の買い

米株式相場では時価総額にして7000億ドル以上の価値が失われた。S&P500種は3%下落し、11銘柄を除く全銘柄が値下がりした。ダウ工業株30種平均は700ドル超下げた。アップルやIBMが大きく売られた。一方、シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)は約40%急上昇。中国人民元は1ドル=7元を超えて下落、同水準が中国の政策当局にとって譲れない一線ではもはやなくなっていることを示唆した。

S&P500種は前週末比3%安の2844.74。ダウ平均は767.27ドル(2.9%)安の25717.74ドル。ナスダック総合指数は3.5%下げた。ニューヨーク時間午後4時58分現在、米10年債利回りは14ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、1.71%。

米10年債利回りは2016年のトランプ氏大統領選出前の水準に低下し、同大統領選以降の上昇分を帳消しにした。貿易摩擦が強まる中、米国債に買いが入った。

市場では米中貿易摩擦が長期化する可能性があるとの認識が広がり始めており、米国債市場のリセッション(景気後退) 指標とされる3カ月物と10年債の利回り逆転の幅が2007年以来の大きさとなった。

インディペンデント・アドバイザー・アライアンスの最高投資責任者(CIO)、クリス・ザカレリ氏は「貿易戦争が足元では激化しており、通貨戦争も始まる可能性がある」と指摘。「どちらも世界経済にとって好ましくない。両方ともに株式市場に悪影響をもたらすだろう」と述べた。

ニューヨーク原油先物相場は反落。米中貿易摩擦がエスカレートしつつあることから、世界経済の健全性に関する懸念が強まり、金融市場全般でリスクの高い資産からの引き揚げが活発化した。ブレント相場は終値でほぼ2カ月ぶりにバレル当たり60ドルを割り込んだ。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物9月限は97セント(1.7%)安の1バレル=54.69ドル。ロンドンICEの北海ブレント10月限は3.4%安の59.81ドル。

ニューヨーク金先物相場は続伸。約6年ぶりの高値となった。激化しつつある米中貿易戦争を巡る懸念を背景に、逃避需要が強まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は1.3%高の1オンス=1476.50ドルで終了した。一時は1.7%高となり、中心限月としては2013年5月以来の高値を付けた。

◎欧州債:ドイツ債が上げ幅縮小、イタリア債は変わらず

5日の欧州債市場でドイツ債が上げ幅を縮小した。通商を巡る緊張が高まり、ドイツ債は安全逃避の買いを集めていた。イタリア債は変わらず。同国ではこの日、安全保障法案の採決が行われる。

中国人民銀行が人民元の中心レートを昨年12月以降初めて1ドル=6.9元より元安方向に設定したことを材料に、ドイツ債は買いを集めていた

イタリア10年債利回りは一時7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げた。2020年予算の財政赤字についてGDP比1.8%を下回る水準を目指す意向だと、同国紙レプブリカが報じたことが材料となった

ドイツ10年債利回りは2bp下げてマイナス0.52%、フランス10年債利回りは1bp下げてマイナス0.24%。イタリア10年債利回りは1.55%で変わらず

