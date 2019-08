トランプ氏、白人優越主義を非難－銃乱射事件での批判受けた後に

トランプ米大統領は少なくとも30人が犠牲になった週末の銃撃事件を受け、人種差別と白人優越主義に対する、これまでで最も強い非難の言葉を発した。民主党議員の一部は、トランプ氏自身による人種間の対立をあおり移民に反対する発言がこうした暴力を誘発したと主張している。

トランプ大統領は5日、連邦政府当局に対し、銃乱射事件を起こす可能性のある人物を事前に特定するためにソーシャルメディア運営会社と協力するよう命じたことを明らかにした。ただ、銃所有に関する新たな規制は求めず、精神疾患やビデオゲームなどによる暴力的な描写が事件の背景にあるとの認識を示した。

トランプ氏はホワイトハウスで、「わが国の国民は声をそろえて人種差別や偏見、白人優越主義を非難しなければならない」と発言。「こうした邪悪なイデオロギーの打破が必要だ」と主張した。ヘイトクライム(憎悪犯罪)と銃乱射に関しては死刑に処す法案を策定するよう司法省に指示したとも説明した。

テキサス州エルパソとオハイオ州デイトンで相次いで起きた 銃乱射事件を受け、こうした事件の予防対策を求める声があらためて高まっているのと同時に、トランプ氏のこれまでの公の発言への批判も強まっている。民主党議員の間からは、トランプ氏が国内で白人ナショナリストによるテロの種をまいているとの非難の声が上がっている。

大統領は、裁判所の判断に基づき、潜在的に危険とされる人物から武器を押収することを認める、いわゆる「 レッドフラッグ(警告)」法案を支持すると言明。しかし銃撃事件については、銃所持の権利を擁護する団体や共和党系団体が頻繁に用いる、一段の銃規制に反対するための説明を支持する立場を示した。

ビデオゲーム

大統領は「われわれの社会における暴力の美化を止めなければならない」と発言。「今や至る所にある陰惨で身の毛もよだつようなビデオゲームも、この中に含まれる」と述べた。

この発言が伝わると、ゲーム関連のアクティビジョンやテイクツー、エレクトロニック・アーツ(EA)の株価がニューヨーク市場で日中安値を付けた。

暴力的なビデオゲームと現実社会の暴力との関係性は、過去数十年にわたる研究でも確定的に示されていない。また、米国で人々が興じているゲームが他の先進国で普及しても、それらの国で発生する殺人や銃乱射事件の件数は米国に比べてはるかに少ない。

「精神疾患と憎悪が引き金を引く。銃ではない」ともトランプ氏は話した。エルパソないしデイトンの事件の容疑者が精神疾患の診断を受けていたかどうかは分かっていない。

トランプ氏のホワイトハウスでの発言には、移民制度の全面的な見直しや銃購入者の身元確認強化の要求はなかった。

関連記事:トランプ大統領、銃規制強化と移民制度改革との結び付けを示唆

ホワイトハウスで話すトランプ大統領 5日 Source: Bloomberg)

原題: Trump Condemns White Supremacy After Facing Blame for Shootings(抜粋)

Trump Targets Video Games After Weekend Shootings; Stocks Fall

Trump Says He Wants Death Penalty for Hate Crimes, Mass Murders