ＨＳＢＣ、フリントＣＥＯ辞任を発表－暫定ＣＥＯにクイン氏

英銀 HSBCホールディングスは5日、ジョン・フリント氏が取締役会との相互の合意に基づき、グループの最高経営責任者(CEO)と取締役を辞任すると発表した。香港証券取引所への届け出によれば、後任が選任されるまでの暫定CEOにノエル・クイン氏を指名した。

2018年2月から約1年半CEOを務めたフリント氏(51)の辞任の理由をHSBCは明らかにしていない。クイン氏(57)は現在、グローバル・コマーシャルバンキングを統括している。

フリント氏は5日の発表資料の中で、「私自身と銀行にとって、今が変化にふさわしい時期であることを本日発表した良好な中間決算が示唆していると取締役会と認識が一致した」と説明した。

HSBCの経営幹部らは最近数カ月にわたりフリント氏からコスト削減を求める圧力にさらされてきた。同行はグローバルバンキング&マーケッツ部門で500人以上を削減する方向であり、ロンドンがその中心になる可能性が高いと事情に詳しい複数の関係者が5月時点で語った。

HSBCは最大10億ドル(約1063億円)相当の自社株買いを間もなく開始することも明らかにした。また、この日発表した4-6月(第2四半期)の調整後税引き前利益は約62億ドルとなった。

