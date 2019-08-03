韓国、日本の輸出管理厳格化で影響の企業支援へ－補正予算案も可決

韓国金融委員会（ＦＳＣ）は３日、日本の輸出管理厳格化による影響を受ける企業に「迅速かつ十分な」金融支援を提供すると発表した。韓国経済への影響を抑える取り組みの一環。

ＦＳＣの崔鍾球（チェ・ジョング）委員長は声明で、韓国産業銀行など金融機関が日本の 措置による影響が及ぶ企業の債務の満期を速やかに１年延長する一方、商業銀行も自主的に同措置を講じると説明した。

ＦＳＣによると、韓国当局はさまざまな金融支援プログラムを通じて流動性供給を強化する計画。崔委員長は金融市場の安定化に備えていると指摘した。ＦＳＣは状況や企業への影響を監視する緊急対応チームを稼働させた。

韓国国会は２日、低迷する景気下支えに向けて補正予算案を可決。これには日本の輸出管理厳格化への約2732億ウォン（約240億円）規模の対応策が含まれる。

原題： S. Korea Pledges Support for Companies Affected by Japan’s Curbs（抜粋）