中国人民銀行(中央銀行)は金融緩和と金融引き締めの適切なバランスを取りつつ、慎重な政策を維持していく意向だ。今年下期の取り組みに関する2日の会合終了後に、声明を発表した。

人民銀行は必要に応じ、予防的かつミクロ的な調整を行うとも表明。複数の金融政策措置を柔軟に活用、カウンターシクリカルな調整を適宜実施し、合理的かつ適切な流動性を保つとした。

さらに政策協調を向上させ、零細・小企業向けの金融サービスに対する改善を続けると約束。優良民間企業の債券発行を後押しする方針も確認した。さまざまな金融リスクには適切に対処・抑制していくため、システミックなリスクを防ぐべく最低ラインを守っていくと述べた。

公式デジタル通貨に関する研究ペースを加速する方針も示した。

