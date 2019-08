中国共産党機関紙・人民日報系の新聞、環球時報はウェブサイトに2日掲載した社説で、「新たな関税が発動されるならば、中国と米国が貿易合意に近づくことはあり得ない。むしろ、両国を合意からさらに遠ざけるだけだ」と 指摘した。

中国は戦うより協議する方が良いと考えている-社説 いかなる抑圧に対しても断固として反撃しなければならないとの原則は守る-環球時報

中国による米国産大豆の購入規模は「大きくない」。販売や消費の方法が判然としないまま、貿易合意成立のために購入することはない

