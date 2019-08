6月の米貿易赤字は552億ドルと、前月の改定値553億ドルからわずかに縮小した。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は546億ドルだった。

