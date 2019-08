2日の欧州債市場でドイツ国債が下落し、30年物の利回りが初めてゼロを下回った。これで、ドイツ国債のイールドカーブ全体がマイナス圏に沈んだことになる。米中貿易摩擦の悪化が債券買いを促した。

ドイツ30年債利回りは10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下のマイナス0.002%。10年債は5bp低下しマイナス0.50%と、こちらも過去最低を更新した。

トランプ米大統領は1日、現時点で制裁関税の対象となっていない3000億ドル相当の中国製品に対して新たに関税を賦課する方針を明らかにした。

