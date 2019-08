仏クレディ・アグリコル、４－６月増収－自己資本比率も上昇

フランスの銀行、 クレディ・アグリコルの4-6月(第2四半期)は、収入が予想を上回った。国内での融資需要が増えた。自己資本比率も同四半期中に上昇した。

2日の発表によると、第2四半期収入は51億5000万ユーロ(約6100億円) と、アナリスト予想の50億6000万ユーロを若干上回った。法人向け融資や住宅ローン貸し出しが増えた。

フィリップ・ブラサックCEO Phorographer: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

普通株等ティア1自己資本(CET1)比率は11.6%となった。同行は11%を中期的目標としている。フィリップ・ブラサック最高経営責任者(CEO)は自己資本比率上昇で、利益の50%を現金配当とする計画が「さらに確実になる」とコメントした。

経費は前年同期比2%余り増えたものの、収入に対する比率は依然、目標の範囲内。純利益は12億2000万ユーロと、アナリスト予想に一致した。

原題: Credit Agricole Joins SocGen in Lifting Capital as Revenue Gains(抜粋)

