中国は元の安定優先、中心レート示す－貿易戦争の武器使用に慎重か

中国当局は人民元の安定を維持したいとの明確なシグナルを中心レートを通じて発している。

トランプ米大統領が1日に対中関税強化を 発表したことを受け、オフショア人民元が対ドルで一時6.9786元を付けた。だが、中国人民銀行(中央銀行)は2日、元の中心レートを1ドル=6.8996元と6.9元よりも元高水準に設定した。この結果、本土の人民元レートと中心レートの差は拡大。6月10日以来の大きな開きとなった。

人民銀は昨年12月以降、中心レートを6.9元よりも弱めに設定したことがない。10月の建国70年を控え、中国当局が貿易戦争の武器として元を下げることに慎重であることを示唆している。

人民元は上海時間午前11時29分(日本時間午後0時29分)現在、1ドル=6.9359元と0.55%下落。今週の下げは0.8%に拡大している。

原題: China Yuan Fixing Shows Preference for Stability Over Weakness、China Sets Daily Fixing for Yuan Stronger Than 6.9 Per Dollar(抜粋)