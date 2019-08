８月１日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:円が上昇、トランプ米大統領が新たな対中関税を発表

1日のニューヨーク外国為替市場では、円とスイス・フランが上昇。トランプ米大統領が中国製品への新たな関税措置を発表したことを受け、世界の金融市場が動揺、ドルと米国債利回りが下げたほか、原油などの商品や株式相場も下落した。

円は主要10通貨に対して全面高。対ドルでは一時1.4%、対オーストラリア・ドルでは一時2%それぞれ上げた。主要10通貨では、フランが対ドルで上昇率2位 米10年債利回りは一時14ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.87%と、2016年11月以来の低水準をつけた ボラティリティーは上昇。主要通貨のボラティリティー指標は4月初旬以来の高水準-CIBCのストラテジスト、ビパン・ライ氏

ニューヨーク時間午後5時ちょうど現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%安。一時は5月につけた今年の最高値に接近していた トランプ大統領は、現在制裁関税の対象となっていない中国からの輸入品3000億ドル(約32兆2000億円)相当に9月1日から10%の 関税を課すとツイッターで発表した 7月の 米ISM製造業景況指数と6月の米建設支出がいずれも市場予想を下回ったことも同スポット指数の重し

ドルは対ユーロで0.1%安の1ユーロ=1.1085ドル。対円では1.3%安の1ドル=107円34銭

欧州時間の取引

ドルが2カ月ぶり高値に達し、米国債利回りが上昇した。予想よりもタカ派的なパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の前日の発言を消化する動きが続いた。

◎米国株・国債・商品:株安・債券高、米の新たな対中関税表明で

1日の米株式相場は続落。現時点で制裁関税の対象となっていない中国からの輸入品3000億ドル(約32兆2100億円)相当に10%の関税を課すとトランプ米大統領が 発表し、金融市場に衝撃が走った。一方、米国債は大幅高。10年債利回りは一時1.87%まで下げた。

米国株は続落、新たな対中関税巡るトランプ氏ツイートに動揺

米国債は大幅高、10年債利回り1.89%に低下

NY原油は8%近い下げ、トランプ氏の対中関税ツイート受け

NY金は上昇、トランプ氏の新たな対中関税発表で

S&P500種株価指数の日中高値と安値の差は約2%にのぼった。トランプ大統領はツイートで、新たな対中関税は9月1日発動予定だとした。米国債は全面高となり、10年債利回りが2016年以来の低水準をつけた。年内にあと0.5ポイントの利下げを見込む観測が強まる中、2年債利回りは18ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下する場面があった。

S&P500種株価指数は前日比0.9%安の2953.56。ダウ工業株30種平均は280.85ドル(1.1%)安の26583.42ドル。ナスダック総合指数は0.8%低下。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは12bp低下の1.89%。

主要株式指数の構成銘柄ではバンク・オブ・アメリカなど銀行株の下げが目立った。このほかにもキャタピラー、ナイキ、アップルなど幅広い業種の銘柄が売られ、ダウ平均への下げ圧力となった。

ナショナル・セキュリティーズのチーフ市場ストラテジスト、アーサー・ホーガン氏は新たな対中関税に関し、「事態は悪化する一方だということと、今回の貿易戦争において消費者に影響が及び始める決定的な瞬間が来ることを意味するとしか考えられない」と語った。

ニューヨーク原油先物相場は反落。ここ4年余りで最大の下げとなった。中国からの輸入品3000億ドル相当に関税を課すとトランプ大統領がツイートし、景気減速とエネルギー需要後退への懸念をあおった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物9月限は4.63ドル(7.9%)安の1バレル=53.95ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント10月限は4.55ドル下げて60.50ドル。

ニューヨーク金相場は上昇。トランプ大統領が中国に対する新たな関税を発表したことが手掛かり。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.4%安の1オンス=1432.40ドル。早い時間に1%近く下げていた金スポット相場も上昇した。

◎欧州債:ドイツ債など上昇、イールドカーブはフラット化

1日の欧州債市場ではドイツ債が上昇、米10年債利回りが7月5日以来初めて2%を割り込んだ後も上げ幅を拡大した。中核国債を中心にイールドカーブはフラット化した。英国債も上昇。英中銀は政策金利を据え置き、合意なきEU離脱に陥るリスクを 最新の経済予測では考慮しなかった。

イタリア債は下落。10年債利回りは一時9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上げた。ANSA通信によれば、連立政権を組む「同盟」は大型減税が盛り込まれない限り予算案の投票には応じないと、サルビーニ副首相が述べた

英国債のイールドカーブはブルフラット化。10年債利回りは3年ぶり低水準となった

ドイツ10年債利回りは1bp下げてマイナス0.46%、フランス10年債利回りは1bp下げてマイナス0.19%。イタリア10年債利回りは3bp上げて1.57%

