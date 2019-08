バークレイズ、債券トレーディング増収－投資銀業務の減収もわずか

英銀バークレイズの4-6月(第2四半期)は、投資銀行業務からの手数料収入がわずかな減少にとどまり、米銀勢に比べて底堅さを示した。

1日の発表によると、合併助言など投資銀業務からの4-6月収入は前年同期比1%減。アナリストは米銀勢と同等の11%減を見込んでいた。債券・通貨・商品(FICC)トレーディング収入は増加し、トレーディング全体の減収も一部の競合他社より小幅だった。

ジェス・ステーリー最高経営責任者(CEO)は投資銀部門を戦略の中核に据えているが、収益に対する高いコストを巡り、物言う投資家のエドワード・ブラムソン氏らからの批判にさらされ、自ら同部門を率い経費の抑制に取り組んでいる。

ステーリーCEOはCNBCとのインタビューで、2019年の利益率目標9%の達成に自信を示した。ブラムソン氏の問題は「過去のものだ」とも同CEOは述べた。

一方、株式トレーディング収入は14%減少。ブルームバーグがまとめたアナリスト予想の10%減を上回る落ち込みだった。

同行は1日、経費を従来目標の136億ポンド(約1兆8000億円)よりさらに減らす計画を示した。ステーリーCEOはこの日、4-6月に3000人を削減したことを明らかにした。この効果が7ー12月のコストに表れてくるだろうと決算発表後の電話会議で語った。

Stuck in the Middle Barclays' trading revenue fell 5% y/y, lagging some peers, beating others Source: company presentations

原題: Barclays Outperforms Investment Bank Rivals on Fee Resilience、Barclays Reduced Headcount by 3,000 in Second Quarter: Staley(抜粋)