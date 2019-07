パウエルＦＲＢ議長、利下げは下振れリスクへの保険を意図

米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は7月31日、連邦公開市場委員会(FOMC)の利下げ決定について、「下振れリスクに対する保険」と「インフレ率を上下に対称的な2%の当局目標に一段と早く回帰させる」ことを意図したものだと語った。

パウエル議長は、ワシントンで開かれたFOMC後の記者会見で、「米経済の見通しは良好と見受けられる」と指摘。ただ、世界的な低成長や通商政策を巡る不確実性、低インフレによって、米金融当局は景気判断を再点検することになったと説明した。

雇用の伸びについては、昨年よりも鈍化するものの、失業率を安定的に維持するのに必要なペースを引き続き上回るとの予想を示した。

また、インフレ率は将来的に2%に回帰するとなおも見込んでいるが、世界的なディスインフレの圧力は根強く、2%への回帰が遅れる可能性を「認識している」として、こうした複数の要因が今回の利下げを正当化することになったと話した。

原題:Powell Says Rate Cut Meant to Protect Against Downside Risks(抜粋)