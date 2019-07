クレディＳ：ウェルス資産１兆円純増、純利益も予想上回る－２Ｑ

スイスの銀行2位、クレディ・スイス・グループが31日に発表した4-6月(第2四半期)の決算では、純収入と純利益がいずれも予想を上回った。ウェルスマネジメント(富裕層向け資産運用)部門の運用資産は95億スイス・フラン(約1兆400億円)の純増となり、主要なトレーディング部門であるグローバルマーケッツも比較的好調だった。

グローバルマーケッツは株式と債券の両方の収入が増え、より規模の小さいアジアのトレーディング部門の不振を埋め合わせた。純利益は9億3700万フランとアナリストのコンセンサス予想(7億8800万フラン)を上回った

純収入は55億8000万フラン(予想は53億4000万フラン)

グローバルマーケッツの税引き前利益は3億5700万フラン(同2億5600万フラン)

投資銀行&キャピタルマーケッツの税引き前利益は600万フラン(同1100万フラン)

原題: Credit Suisse Defies Bank Gloom With New Money, Credit Suisse Group 2Q Net Revenue 4.5% Above Est., Net Income Beats Estimates (1)(抜粋)