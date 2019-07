サムスン、４－６月利益は予想上回る－貿易摩擦の中で改善の兆し

Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg

韓国 サムスン電子の4-6月(第2四半期)の利益は市場予想を上回った。世界的な貿易摩擦や携帯電話業界の低迷の中で改善の兆しが示された。

31日の届け出によると、純利益は54%減の5兆600億ウォン(約4650億円)となったが、ブルームバーグがまとめたアナリストの予想平均4兆8800億ウォンは上回った。サムスンが今月発表した 暫定集計では、営業利益が50%余り減少したことが示されていた。同社は米中の貿易摩擦や日本の対韓輸出規制強化といった環境の中にある。

サムスンは年内のメモリー事業の改善について楽観的見方を示唆した。同社は資料で「年後半は外部の不確実性の高まりのため業界全体が不安定になるとみているものの、需要は増加することが見込まれる」と指摘。また、データセンターの顧客が購入を再開し、モバイルアプリがより高性能の製品を採用したことで、4-6月期にメモリー需要は増加したと説明した。

営業利益は6兆6000億ウォン、売上高は56兆1000億ウォンにそれぞれ減少した。

一方、同社は外部の不確実性の中でもDRAMの全般的な需要が季節要因で増加するとの予想を示した。「顧客の在庫調整や購入再開の中、サーバー需要は徐々に増加する見込みであるほか、パソコン(PC)需要も拡大する公算が大きい」と指摘した。

