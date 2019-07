Photographer: Kentaro Takahashi/Bloomberg Photographer: Kentaro Takahashi/Bloomberg

野村ホールディングスが初めて設立する中国証券合弁会社は、経営陣が当局の承認を受け、年内に営業を開始する予定だ。中国メディアの財新が 報じた。

財新によれば、中国証券監督管理委員会(証監会)の上海支所は、野村と東方国際集団が出資する「野村東方国際証券」の中国人と日本人の経営幹部7人の人事を承認した。

原題:Nomura’s First China JV Brokerage to Open by Year End: Caixin(抜粋)