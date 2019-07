トランプ氏、「小幅な利下げでは十分ではない」－ＦＯＭＣ前に再攻撃

トランプ米大統領は、今週の米連邦公開市場委員会(FOMC)定例会合を前に金融当局を再び攻撃した。欧州と中国の金融緩和政策に対抗するためのFOMCの行動は「恐らくごくわずかだろう」とした上で、「小幅な利下げでは十分ではない」と主張した。

30-31日にワシントンで開かれるFOMC会合では、0.25ポイントの利下げが広く見込まれている。

トランプ氏は29日、「米金融当局の動きは全て誤っている。小幅な利下げでは十分ではないが、いずれにせよわれわれは勝利する!」とツイート。「金融当局はあまりに早い段階で『引き上げ』、その幅も大き過ぎた」と加えた。

トランプ氏は「欧州と中国はさらに金利を引き下げ、金融システムに資金を追加供給し、自国の製造業者の製品販売を大いに後押しするだろう」ともツイートした。

