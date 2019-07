韓国は米国主導の有志連合に参加するため、海軍の清海部隊をホルムズ海峡に派遣する計画だ、と同国の毎日経済新聞が伝えた。韓国政府の匿名の当局者を引用。

部隊は約300人で構成され、現在アデン湾で反海賊行為の作戦に従事している-同部隊がホルムズ海峡に移動するには2日間を要する

韓国国防省の崔賢洙(チェ・ヒョンス)報道官は29日、まだ何も決定していないとコメント ボルトン米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)が訪韓した際に部隊派遣の要請は受けなかった 「韓国の船舶を保護するためさまざまな措置」を検討中

