英国、ホルムズ海峡での英船舶護衛で駆逐艦１隻を配備

米欧との緊張が高まる中でイランが英タンカーを拿捕(だほ)したことを受け、英国はホルムズ海峡で自国の商業船舶を護衛するため駆逐艦1隻を配備する。

英国防省は声明で、既に任務についているフリゲート艦「モントローズ」に加え、駆逐艦「ダンカン」がホルムズ海峡を航行する英船舶を護衛すると発表した。

オマーンは、ホルムズ海峡の安全を取り戻すため「全ての当事国」と協議中だと表明した。

スカイニューズによれば、英政府は今週、バーレーン基地に「少数」の追加派兵を行う。「イランとの緊張の高まりを受け、ペルシャ湾を航行する船舶の保護を強化する取り組みを支援する」目的だとした。スカイは情報源を明らかにしていない。

