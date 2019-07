【ＮＹ外為】ドル指数続伸、週間ベースの上昇率は２月以来最大

26日のニューヨーク外国為替市場ではドル指数が続伸。週間ベースでは2月以来で最大の上昇となった。トランプ米大統領は他国の為替操作をなおも懸念しているが、ドル安誘導は検討していないとの政府高官発言を受けて、ドル上昇に弾みがついた。一方、ポンドは対ドルで2年ぶり安値。

欧州時間の取引

米GDP統計発表を控えて、ドル指数は週間ベースで堅調な展開。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)や米雇用統計などを待つ展開で、主要10通貨の大半はレンジ取引にとどまった。

