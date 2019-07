英スタンダードチャータードの取締役会は、報酬方針を巡り株主から圧力を受ける中で、ビル・ウィンターズ最高経営責任者(CEO)に報酬減の受け入れを求めることを検討している。協議の事情に詳しい匿名の複数の関係者からの情報を引用し、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。

スタンダードチャータードはFT紙に対し、「グループの報酬方針について取締役会が株主と協議しており、それが終わるまで決定が行われることはない」と説明した。

ウィンターズCEOはFTとのインタビューで、年金の取り決めを株主が問題視するのは「大人げなく無益だ」と述べていた。

原題:StanChart Mulls Asking CEO Bill Winters to Take Pay Cut, FT Says(抜粋)